“Il CAF di Casamari mette i propri uffici a disposizione dei Cittadini che vogliono prenotare la vaccinazione per il Covid. E’ sufficiente recarsi presso gli uffici del CAF situati in via San Cristoforo 225 Veroli (nelle vicinanze dell’incrocio Quattro Strade in località Casamari), nei giorni di martedì, giovedì o sabato, nella mattina nell’orario 9-12 oppure nel pomeriggio degli stessi giorni nell’orario 16-19, portando la tessera sanitaria plastificata. Non è necessario che venga direttamente l’interessato, potrà venire anche un parente o conoscente per suo conto. La prenotazione sarà effettuata seduta stante e verrà rilasciato al cittadino il foglio di avvenuta prenotazione attestante il giorno in cui avverrà la vaccinazione. Il servizio di prenotazione presso il CAF è gratuito”. Lo comunica CAF Azimuth Veroli.

Redazione Digital