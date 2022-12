Veroli, è tutto abbandonato allo Chalet si rischia di cadere nel vuoto “Sembra Chernobyl” 

“Sembra Chernobyl – hanno affermato alcuni nonni che avevano deciso di accompagnare i nipoti ai giardinetti – Un luogo pericoloso per gli adulti ancor più per i bambini. Non è colpa di chi gestisce il chiosco ma di chi non cura gli spazi adiacenti”. Anche i giovani di Fratelli d’Italia chiedono pulizia e sicurezza. “È impraticabile – hanno aggiunto – Le condizioni in cui versa sono disastrose. Veroli dovrebbe avere un’altra immagine all’ingresso del paese.

Centro di aggregazione della gioventù tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta (quando il centro pullulava di studenti e Veroli trovava nei convittori la sua fulgida espressione) luogo di ritrovo di intere famiglie e di frotte di pensionati suppergiù fino al 2000, lo Chalet è oggi un oggetto misterioso, uno spazio quasi disabitato. I coraggiosi che si avventurano lungo i giardinetti di viale XXI Aprile, incontrano ostacoli insormontabili nel raggiungere lo stesso chiosco, accerchiato da draghi, castelli e creature mitologiche. Palanche al posto della staccionata per rammentare a tutti l’estrazione cantierizia di alcuni e residui bellici al posto dei giochi per piccini.

Una zona a tratti imperscrutabile. Non è una fiaba che ha sempre lieto fine, è una storia che ha visto lentamente ridurre se non scomparire i suoi attori principali e che rischia di avere un finale drammatico per l’intera comunità. Complice di questo crepuscolo lo spopolamento della città, come pure tanto altro che è meglio non menzionare per carità di patria. Al di là di tutto lo Chalet va sollevato e riorganizzato; storicamente il baricentro di Veroli è sempre stato il tratto compreso tra via Gracilia e viale XXI Aprile, piazzale Vittorio Veneto e l’ex liceo. La sopravvivenza del paese passa perciò da San Martino e inesorabilmente dallo Chalet. L’ultimo baluardo.

Redazione Digital