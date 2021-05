Incubo degli anni Ottanta. E’ tornata l’eroina. Trovate delle siringhe nel piazzale della Filippina, centro di Veroli. Problema di carattere sociale e di ordine pubblico. Infatti l’ex deposito Cotral, altro servizio perso, è in stato di abbandono. Luogo ideale per chi ha intenzione di delinquere e per chi fa uso di sostanze stupefacenti.

Considerate le vittime che l’eroina ha mietuto negli anni passati, Veroli ne sa qualcosa, sarebbe opportuno quantomeno riqualificare il piazzale della Filippina partendo da un semplice provvedimento. Pubblica illuminazione. Poi tutto il resto.

I lampioni esistenti sono spenti, gran parte del piazzale è all’oscuro; accesi soltanto quelli lungo Parco della Rimembranza. Questo facilita delinquenti e malintenzionati.

A ridosso dello stesso piazzale la presenza di diverse attività commerciali comporta il viavai di adulti e bambini, di intere famiglie che transitano nei pressi della Filippina come pure degli studenti che usufruiscono del trasporto pubblico. A rischio l’incolumità della gente e il decoro urbano.

La situazione è insostenibile. Non si può lasciare al buio una zona centrale di Veroli. Intervenire subito.

Redazione Veroli