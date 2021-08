Il taglio di 63 alberi avvenuto nella zona alta di Veroli potrebbe avere un seguito. Più di qualcuno chiede di abbattere l’ultimo albero rimasto in piazza del vescovado.

“È pericoloso – hanno affermato residenti del centro storico – Le radici sono nel vuoto, esattamente nella camera al di sotto della piazzola che un tempo ospitava l’antiquariato. Può cadere all’improvviso e farebbe danni. A rischio l’incolumità pubblica come pure le abitazioni intorno. Meglio tagliarlo per il bene di tutti specialmente quando sotto l’albero, come nel periodo natalizio, si assiepano famiglie intere, adulti e bambini”.

Nei prossimi giorni molto probabilmente arriverà una relazione tecnica che fornirà parere favorevole al taglio per proteggere la cittadinanza. Non a caso gli alberi che erano nella stessa piazzola sono stati tutti abbattuti. L’ultimo rimasto avrebbe i giorni contati, le radici infatti non sono in superficie ma sospese nel vuoto.

Redazione Veroli