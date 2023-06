Veroli, doppia personale di Chiara Di Pofi e Alessandra Silenzi ecco Psycroma

Ritorna Psycroma: la stagione di mostre di arte contemporanea nella sala d’arte Crystal. E riparte il prossimo 10 giugno con la doppia personale di Chiara Di Pofi ed Alessandra Silenzi, con un’inaugurazione alle 18 nella galleria di via Casalunga a Veroli, in provincia di Frosinone. Ciociara la prima, romana la seconda, presenteranno opere realizzate con due tecniche diverse: acquerello quelle di Di Pofi, carboncino quelle di Silenzi. Per entrambe, tuttavia, il protagonista sarà sempre lo stesso: il corpo umano. Le due artiste infatti hanno forme espressive che puntano a mettere il fisico al centro dei rispettivi lavori. Colori caldi, ma espressività drammatica nei quadri di Chiara Di Pofi realizzati in acquerello, con corpi dalla forte carica emotiva segno di vissuti trascorsi, che si portano ancora dietro i segni della pandemia: “Devastata e contrariata durante questo tempo infinito – spiega l’artista ciociara – ho ritrovato l’unico sfogo e confronto con me stessa nella pittura, dando forma non solo a pensieri o desideri, ma anche alla mia stessa frustrazione”. Tecnicamente diversi, ma di identica forza emotiva, sono i nudi dal vero di Alessandra Silenzi che espone corpi realizzati in carboncino, corpi che raccontano di istanti fermati dall’artista nei suoi quadri, ma che continuano a vivere nell’espressività della posa e del gesto di quel momento. “Per me è importante tutto ciò che ci cattura – racconta Alessandra – che non si fermi al livello della conoscenza razionale ma che provoca in noi delle forti sensazioni”. La mostra chiuderà domenica 25 giugno e sarà visitabile anche su prenotazione contattando direttamente sia la galleria, sia gli artisti protagonisti dell’esposizione.

Redazione Digital