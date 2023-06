Veroli, dopo quasi 10 anni tornano i canestri al polivalente “Era ora”

Dopo quasi 10 anni tornano i canestri al polivalente. Città del basket senza canestri e senza un campo all’aperto in cui poter giocare a pallacanestro. A settembre 2014 Summer Square Contest ha protocollato richiesta e relativo progetto realizzazione metà campo nei pressi del viale del peccato. In quasi dieci anni non solo non si è visto il nuovo campo playground ma non si sono più visti canestri utilizzabili per tutta la città. Infatti il polivalente è rimasto a lungo senza, il campo dei cappuccini è diventato un parcheggio e i vecchi canestri erano stati collocati nei posti più disparati https://www.area-c.it/veroli-90-anni-di-basket-schiacciati-da-una-ruspa-ecco-la-fine-della-pallacanestro/. Vecchi appunto perché in questi dieci tra mance e mancette distribuite per diverse finalità nessuno ha avuto la decenza di acquistare due nuove canestri https://www.area-c.it/veroli-polivalente-senza-canestri-da-dieci-anni-i-ragazzi-non-sanno-dove-giocare/. Neppure in occasione della 12 ore che privati cittadini hanno organizzato per dare visibilità alla tradizione cestistica verolana. Gli atleti dovranno utilizzare dei canestri datati.

“Era ora – hanno affermato i giovani che in tutto questo tempo avrebbero voluto giocare all’aperto e non hanno potuto non avendo uno spazio idoneo – Speriamo che questa volta il polivalente rimanga con i canestri. Sono malconci ma meglio di niente”.

Facile gridare dagli spalti “Veroli” e scattarsi fotografie. Quando c’è da fare qualcosa di concreto o da progettare per i ragazzi e per la storia centenaria della pallacanestro giallorossa la politica scappa.

Redazione Digital