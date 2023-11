Veroli, disperato chiede aiuto “Sono senza soldi mi hanno tolto tutto”

“Mi hanno tolto tutto – ha affermato M. C., 62enne di Veroli – Percepivo il reddito di cittadinanza ma per un errore tra Comune e Inps mi è stato tolto. Sono disperato, giro per uffici da mesi. Il Comune ha fatto la rettifica, l’Inps di Frosinone ha constatato l’errore ma non si vede nulla e sono in una situazione tremenda. I servizi sociali di Veroli lo sanno. Non so più cosa fare. Incredibile per un errore non mio. Tutti i giorni sono costretto a chiedere aiuto a qualcuno”.

Redazione Digital