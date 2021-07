“Quando all’inizio si è sentito parlare del Piano Estate 2021 dal Ministero della Pubblica Istruzione, c’era un pochino di scettiscismo. Immediatamente si è pensato che i nostri studenti e le nostre studentesse non avrebbero voluto partecipare o aderire alle proposte perché per loro la scuola era finita l’8 giugno e sarebbe ricominciata a settembre. L’I.I.S. Giovanni Sulpicio, attraverso il lavoro dei referenti, ha allora dapprima effettuato un’indagine conoscitiva con indicazione delle progettualità proposte e piacevolmente ha riscontrato un vivo interesse dei propri studenti e delle proprie studentesse”. “Quando l’offerta didattico/formativa è di così alto valore, afferma il dirigente scolastico Salvatore Cuccurullo, non ci sono dubbi sulla riuscita delle iniziative. I miei docenti hanno presentato tanti progetti che sono stati approvati dal Collegio, alcuni dei quali si sono già svolti nel mese di giugno, altri sono iniziati a luglio ed altri si articoleranno nel mese di settembre. L’I.I.S. Giovanni Sulpicio ha ancora una volta dimostrato di essere una scuola aperta ed inclusiva, una scuola che riconosce importanza alle relazioni e al senso di appartenenza al territorio, una scuola che sviluppa le competenze disciplinari ma anche quelle relazionali per recuperare quella socialità che era venuta meno durante i difficili mesi del lockdown”.

Si sono già svolti con successo il progetto formativo “Tra agriturismo e archeocucina” dal 21 al 24 giugno nel Cilento, un progetto al quale hanno aderito gli studenti dell’indirizzo alberghiero. Il progetto/concorso “Fotografandoti nella rete” sui cybers crimes e mobile photography che si è svolto dal 21 al 23 giugno ed è terminato con una mostra fotografica allestita presso la Galleria della Catena il 30 giugno. E poi ancora il progetto “Il teatro tra noi” in collaborazione con l’Associazione teatrale Aedo Studio che si è concluso il 6 luglio con lo spettacolo teatrale allestito presso il Chiostro Sant’Agostino.

Il progetto “Dentro la Natura” con uscite didattiche presso Campoli Appennino, San Donato Val di Comino, Posta Fibreno e Picinisco con la visita all’interno di un’azienda agricola. L’offerta formativa è davvero ricca, aggiunge il dirigente Scolastico Salvatore Cuccurullo, ed altri progetti come “Veroli nella spiritualità”, “If learn i migth sing” e il “Laboratorio di scrittura” e il progetto “Danza sportiva” si svolgeranno nel mese di settembre”.

Redazione Veroli