Veroli, degrado e bivacchi notturni parcheggio abbandonato prendete esempio da Anagni

di Giorgio Mauti*

Dopo l’1 a 0 a favore del Comune di Ferentino per la realizzazione in tempi da record (1 anno) dell’isola ecologica https://www.area-c.it/veroli-qualcosa-non-funziona-meno-chiacchiere-e-piu-fatti-prendete-esempio-da-ferentino/ e il 2 a 0 a favore di Boville Ernica per la pavimentazione con sampietrini della Piazza S. Pietro e relativa rimozione dell’asfalto https://www.area-c.it/veroli-asfalto-orribile-sui-sampietrini-il-paese-rischia-la-retrocessione-prendete-esempio-da-boville-0/, ora siamo al 3 a 0 a favore di Anagni. Leggo sulla stampa che è di nuovo fruibile il parcheggio di San Giorgetto nella Città dei Papi. Come dichiara il sindaco Natalia infatti “la struttura è stata completamente rimodernata, riverniciata, dotata di nuovi impianti antincendio, nuova illuminazione e sistema di videosorveglianza. Quindi un biglietto da visita per i turisti oltre che un essenziale servizio per i cittadini”. A Veroli invece il parcheggio multipiano di Porta Romana, dopo la rinuncia del gestore risalente a più di 10 mesi fa, continua ad essere luogo privilegiato per bivacchi notturni di malintenzionati e privo di gestione. Solo chiacchiere ed ancora nessun intervento da parte dell’amministrazione comunale per risolvere la situazione di abbandono e degrado della struttura costata milioni alla comunità.

*Già docente Scuola media “G. Mazzini” di Veroli