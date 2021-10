Degrado al cimitero le erbacce coprono persino i morti. Neppure i defunti trovano pace a Veroli. In quest’ultimo periodo il paese versa in condizioni discutibili. Sopratutto per quanto riguarda il decoro urbano; erbacce, topi e zanzare dappertutto. Poi le perdite idriche presenti sul territorio e le bollette salate della spazzatura e dell’acqua che ricevono quotidianamente i contribuenti.

“Vedere come sono ridotti il cimitero e i loculi dei nostri cari è avvilente – hanno affermato alcuni cittadini provenienti da Roma – È indegno di un paese civile. Roma non è messa meglio ma a Veroli quasi non si leggono i nomi dei defunti. Se non hai rispetto dei morti non puoi avere rispetto della città”.

Redazione Veroli