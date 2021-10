Veroli, degrado anche nelle scuole. Lo sfogo di un genitore che stremato ha deciso di parlare.

“È un problema che nessuno vede specialmente chi di competenza – ha affermato una madre esasperata, forse non è la sola – Abbiamo una scuola bellissima a Santa Francesca ma zozza anzi schifosa. Per andare al bagno, ambiente non pulito né igienizzato, bisogna portare la carta igienica e quella per le mani. Chi deve pulire le scuole? Qualcuno dovrebbe fornire risposte e risolvere questi problemi”.

