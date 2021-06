Sua nonna è di Londra, suo nonno di Trieste, sua madre e suo padre di Melbourne. Lui è nato in Australia. Sembra un romanzo. Dean Porter ha girato il mondo e da circa un anno è a Veroli.

“Cercavamo da tempo una abitazione in Italia, nel Centro Italia esattamente e non troppo lontano da Roma – ha affermato Dino – Umbria, Marche, Toscana, Lazio, abbiamo trovato vari annunci immobiliari in rete. Colli Martani, Conero, Chianti, Ciociaria. Tra tutte le zone abbiamo scelto quest’ultima e nello specifico Veroli. Siamo rimasti colpiti dalla bellezza della vostra città che ormai è anche nostra”.

Lui e la sua famiglia hanno contribuito a ripopolare il centro storico. Dino è già in sinergia con diverse realtà locali, tra queste la squadra di Rugby. “Ho giocato per molto tempo a Melbourne, anche durante il periodo scolastico. E’ un piacere per me supportare la squadra di Veroli e far conoscere qualche schema australiano. Con il coach e il team stiamo crescendo allenamento dopo allenamento”.

Nella vita però Dino ha deciso di fare tutt’altro e la scelta di trasferirsi in Italia è stata dettata anche dai suoi studi universitari. “Quando avevo 10 anni ripetevo di voler fare l’archeologo, ho sempre amato la storia e la geografia. Negli anni del Liceo ho approfondito queste materie ottenendo i voti più alti e i punteggi richiesti per potermi iscrivere al corso di laurea in Bachelor of Arts con una specializzazione in Archeologia presso La Trobe University di Melbourne, Victoria, Australia.

Conseguita la laurea mi sono trasferito con i miei genitori e con i miei nonni in Italia per iniziare una nuova esperienza e per essere più vicino ai siti archeologici italiani – ha aggiunto – Ho sempre avuto maggiore interesse per la storia europea, in particolare italiana che ha una cultura millenaria, più che per quella australiana. Sogno di lavorare in Italia. Sto migliorando l’italiano e non vedo l’ora di iniziare uno stage in uno scavo archeologico o in un museo. Potrò finalmente acquisire ulteriori conoscenze svolgendo questa entusiasmante professione direttamente sul campo”.

Laurea in Archeologia, conoscenza madrelingua dell’inglese, mentalità internazionale, passione per il rugby, capacità relazionali, voglia di fare.

Una opportunità da cogliere per Veroli che punta a crescere e farsi conoscere nel mondo attraverso il suo patrimonio artistico. La presenza di Dino rappresenta indubbiamente un valore aggiunto. Chi lo contatterà?

Redazione Digital