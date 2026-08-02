Veroli, dalla Francia ai Fasti poi Champagne al Caffè Arci “C’est formidable”

In migliaia alla 25esima edizione del festival del teatro di strada nonostante il meteo abbia fatto capricci. Quest’anno spettatori anche dalla Francia; hanno assistito a diversi spettacoli poi hanno voluto ristorarsi al Caffè Arci. “Viviamo in Francia – hanno affermato – Veniamo da Lione ma i nostri nonni sono originari di Veroli e ci raccontavano sempre del Caffè Arci e degli ottimi gelati serviti ancora prima in terrazza, vicino all’Hotel Eden poi a San Martino. E’ stata un’emozione per noi poter visitare il Caffè Arci e ricevere calorosa accoglienza e qualità. In questo locale si sta bene, la vista panoramica, gli arredi attentamente curati e i prodotti eccellenti. Abbiamo mangiato del formaggio locale e bevuto dello champagne speciale. Veroli è splendida e il Caffè Arci c’est formidable. Complimenti agli organizzatori dei Fasti e al Caffè Arci che continua a scrivere pagine di storia”.

Redazione Digital