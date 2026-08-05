Veroli, crostata con marmellata di visciole al Caffè Arci amaretti e zuccherine. Tutti i giorni crostata artigianale con marmellata di visciole, amaretti, biscotti con e senza marmellata, zuccherine al vino e al caffè. Ricette tramandate nel tempo. Specialità preparate con ingredienti selezionati e tanta passione. Ogni morso racchiude il gusto autentico della tradizione. Biscotti per accompagnare caffè, tè o un momento di piacere. Sapori genuini e irresistibili. Ampia scelta anche take away. Caffè Arci è aperto sempre, colazioni, aperitivi, prodotti artigianali, eventi, rinfreschi, tipicità del territorio, con particolare attenzione alla qualità dei prodotti.

Redazione Digital

Caffè Arci

viale Pio Bisleti, 2 Veroli (FR)

www.caffearci.it

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