Il consigliere del Movimento 5 Stelle di Veroli Fabrizio Cretaro ha presentato le proprie dimissioni; le motivazioni dichiara “sono dovute alla mia attuale situazione lavorativa e personale, causa Covid infatti ho subito una trasformazione radicale nelle incombenze e queste da gennaio non mi consentiranno più di poter dare il 120% sul territorio come ho fatto fino ad ora”. Per questo prosegue, “per senso di responsabilità verso tutti gli elettori che ci hanno votato preferisco fare un passo di lato e lasciare che sia qualcun altro a poter dare il massimo per portare avanti l’azione politica del Movimento 5 Stelle all’interno del consiglio comunale, perché vedete il Movimento è questo, nessuno di noi attivisti ha infatti mai puntato a personalismi o si è fatto avanti per pura vetrina personale ma ognuno a modo suo si è reso disponibile con grande senso civico solo per portare all’interno del Consiglio Comunale le idee ed i valori del Movimento stesso” e chiude “ad oggi l’unico nostro obiettivo è stato e rimane quello di portare i temi ed i progetti del programma per i quali i cittadini ci hanno votato e dato fiducia, ed abbiamo dimostrato in questi quasi due anni che anche dall’opposizione ciò non solo è possibile ma che si possono ottenere degli ottimi risultati. Faccio quindi i miei più sinceri auguri al mio amico e futuro consigliere Gianluca Primi per la sua nuova avventura sicuro che saprà non solo eguagliarmi nei risultati ma persino superarmi. Per quanto mi riguarda io rimarrò comunque attivo all’interno del Movimento 5 Stelle Veroli e metterò a disposizione del gruppo, come ho sempre fatto, tutte le mie competenze”.

Redazione Digital