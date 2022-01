Veroli, “Cretaro chiedi scusa al paese Striscia la notizia non è Alberto Angela”

“Il sindaco Cretaro chieda scusa ai verolani – ha affermato Igino Di Lorenzo, dirigente locale FdI – La presenza di Gimmy Ghione a Veroli certifica il malgoverno della città”.

Igino Di Lorenzo

“Infatti Ghione, valido inviato di Striscia la notizia, non è Alberto Angelo e il programma di Antonio Ricci non è Il Paese delle meraviglie che pubblicizza le bellezze italiane – ha aggiunto Di Lorenzo – Striscia da molto tempo svolge con successo il suo lavoro denunciando sprechi di denaro pubblico, malcontento, abusi, disagio sociale. Il servizio realizzato a Veroli non promuove perciò l’immagine del territorio, già compromessa dall’attuale amministrazione ma rende noto a livello nazionale che a Veroli, in località Crocifisso, neppure le fogne funzionano, danneggiando l’identità cittadina e confermando il fallimento di questa amministrazione.

Cretaro è sindaco da otto anni, se il problema non è stato risolto sicuramente non è colpa di Fratelli d’Italia che non ha mai amministrato questa città.

Anziché aprire le porte a Ghione, mettersi in terrazza e farsi riprendere da Striscia la notizia, Cretaro iniziasse a ricevere i cittadini che gli chiedono appuntamento e che in quasi dieci anni non hanno potuto parlargli e la smettesse di scaricare i suoi disastri sugli altri”.

Redazione Veroli