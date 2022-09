Veroli, costruzione impianto fotovoltaico e solare termico in pieno centro storico

In pieno centro storico prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico e solare termico. Il Comune ha rilasciato i sensi dell’art. 146, comma 5 e 8 del D.Lgs. n. 42/2004 e della L.R. n. 8/12, l’Autorizzazione Paesaggistica in sub delega n. 19/2022, per “Realizzazione impianto fotovoltaico e solare termico” su terreno distinto nel Catasto del Comune di Veroli al 110 Mapp.le 1056 sub 4 e 5 in base al parere favorevole con prescrizioni, ed a cui si rimanda integralmente, reso dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina. La presente autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dalla data di rilascio, ai sensi dell’art. 146, comma 11 del D. Lgs. 42/04. Avverso la presente determinazione, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ordinario ai sensi della legge n. 1034/1971 al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Redazione Digital