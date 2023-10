Veroli, corsi di lingua per studenti e lavoratori “Impari subito l’inglese”

“Ho iniziato da qualche settimana a seguire le lezioni di Dino – ha affermato Francesco – Sono molto contento, con Dino impari subito l’inglese”. “Dovevo preparare un test d’ingresso e ho contattato Dino – ha aggiunto Emanuela – Superata la prova ho deciso di continuare le lezioni di Dino per aumentare il livello di conoscenza della lingua”. Sono alcune testimonianze di chi ha scelto Dino quale insegnante di inglese.

Laurea in archeologia, madrelingua inglese e buona conoscenza dell’italiano, Dean ha deciso di offrire in presenza o da remoto lezioni private di inglese, per ogni livello, agli studenti dalla scuola primaria all’università, corsi di business english a lavoratori dipendenti o liberi professionisti, preparazione concorsi, test d’ingresso, conversazione, tutoraggio e traduzioni.

La scelta di trasferirsi in Italia è stata dettata anche dai suoi studi universitari. “Quando avevo 10 anni ripetevo di voler fare l’archeologo, ho sempre amato la storia e la geografia – ha affermato Dean – Negli anni del Liceo ho approfondito queste materie ottenendo i voti più alti e i punteggi richiesti per potermi iscrivere al corso di laurea in Bachelor of Arts con una specializzazione in archeologia presso La Trobe University di Melbourne, Victoria, Australia. Conseguita la laurea mi sono trasferito in Italia per iniziare una nuova esperienza e per essere più vicino ai siti archeologici italiani. Allo stesso tempo vorrei offrire un servizio agli abitanti di Veroli e dei comuni limitrofi essendo la lingua inglese molto importante a scuola, all’università e nelle relazioni lavorative”.

Già numerosi studenti hanno iniziato a seguire le lezioni di Dino. Per informazioni conttare il numero 3497846474.

Redazione Digital