“La ASL di Frosinone, servizio CovidScuola, con nota inviata nel pomeriggio, in virtù di 3 nuovi casi di alunni risultati positivi al Covid, frequentanti tutti la medesima classe, ha disposto l’isolamento fiduciario di tutti gli alunni afferenti al plesso di scuola di scuola primaria di San Giuseppe Le Prata “Don Andrea Coccia” per giorni 14, fino al 17.11.2020. Tale provvedimento è stato disposto per prevenire la diffusione del contagio anche tra gli alunni delle altre classi e per consentire la prosecuzione delle indagini epidemiologiche, già in atto da diversi giorni, in modo da comprendere la reale diffusione del virus all’interno dell’Istituto scolastico. Ad oggi gli studenti risultati positivi sono 7, di cui alcuni appartenenti al medesimo nucleo familiare, e sono tutti in isolamento domiciliare, così come i due docenti positivi al Covid. Tutti gli studenti e i docenti risultati positivi sono in buone condizione di salute e questa è sicuramente la cosa più importante. A tutti loro facciamo i nostri auguri di una rapida e completa guarigione, sperando che possano tornare presto a scuola”. Lo comunica Mauro Ranelli.

Redazione Digital