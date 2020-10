“La tutela della salute dei nostri clienti è sempre stata al primo posto per noi, ed è per questo che ci teniamo ad avvisarvi che, purtroppo, abbiamo appena ricevuto notizia circa la positività al covid di un nostro dipendente. Per evitare allarmismi vi ricordiamo che sono sempre state rispettate le misure di sicurezza e che dalla scorsa domenica il nostro locale è rimasto chiuso. Sarà così anche per i prossimi giorni in cui osserveremo una quarantena precauzionale e procederemo ad una sanificazione di tutti gli ambienti. Con la speranza di poter tornare presto insieme, vi auguriamo una buona serata, vi terremo aggiornati”. Lo comunica Pizzeria Al Vecchio Asilo.

Sono tanti gli imprenditori che hanno scelto di sospendere la propria attività commerciali o perché positivi al Covid-19 o perché venuti in contatto con persone positive. Il profondo senso del dovere nei confronti della clientela li ha spinti a compiere un gesto che non è certo scontato e che premia l’onestà intellettuale di chi consapevole del difficile momento che stiamo attraversando, non ha paura di metterci la faccia. Siamo certi che la solidarietà di amici e clienti saprà presto ripagarli. La nostra vicinanza va a loro.

Redazione Digital