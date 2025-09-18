Veroli, controlli a tappeto arrestato giovane africano

I Carabinieri di Veroli, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Frosinone, hanno proceduto all’arresto di un giovane 30enne di origine gambiana. Lo stesso dovrà espiare un residuo pena di un anno e 4 mesi per il reato di concorso in ricettazione commesso in Frosinone nell’anno 2022. Al termine delle operazioni di rito, lo stesso è stato accompagnato presso il carcere di Frosinone per l’espiazione della pena.

Redazione Digital