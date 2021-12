In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Veroli 2 ha realizzato un’opera dal titolo “Sulle orme della libertà” in cui protagonista è la speranza. Sulle orme, distese ai piedi delle gabbie, sono impressi i nomi di donne che, con il loro coraggio e la loro determinazione, sono riuscite ad affermarsi nelle arti, nelle scienze, nella politica, eludendo la prigione della discriminazione e della violenza. Il loro vissuto indica a tutte le altre donne la strada della lotta e della ribellione contro ciò che le rende schiave, conducendo alla libertà.

Redazione Digital