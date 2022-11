Veroli, contro la violenza sulle donne ecco la giornata del cuore rosa

Il 25 novembre prossimo, su iniziativa unanime del consiglio comunale che ha dato seguito alla mozione dei consiglieri Marco Bussagli e Cristiano Papetti, si terrà a Veroli la prima “Giornata del Cuore Rosa” (Aula Consiliare alle 9,30) immaginata, di concerto con la delegata alla cultura Francesca Cerquozzi, per sensibilizzare le giovani generazioni sul tema dei maltrattamenti alle donne. Anche recentemente, le cronache hanno riproposto la drammatica situazione in Italia che vede episodi estremi, di uccisioni come quella della giovane Saman (che amava definirsi Italian Girl) e di donne che avevano scelto di vivere la condizione di escort. Si tratta di un fenomeno insopportabile che, però, non può essere solo contrastato con la forza della legge, da cui non si può e non si deve derogare, ma che va prevenuto con l’educazione al rispetto nei confronti del genere femminile giacché, come recita lo slogan della “giornata” «la donna è la vita in persona e va solo rispettata e amata». Per questo, i consiglieri Marco Bussagli e cristiano Papetti hanno ritenuto che sia fondamentale coinvolgere la popolazione verolana in età scolare invitandola, grazie alla collaborazione delle Scuole sul territorio, a produrre un componimento o un disegno su questo terribile problema. L’amministrazione comunale ha appoggiato e sostenuto la proposta che, ora, vede nel 25 novembre 2022 il primo incontro annuale per non dimenticare e far crescere il rispetto nei confronti del genere femminile. La data è stata scelta perché coincide con la “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”, in ricordo del massacro delle sorelle Mirabal trucidate dalla ceca furia del regime dittatoriale della Repubblica Dominicana, il 25 novembre 1960. Il logo della manifestazione è di Marco Bussagli.

Redazione Veroli