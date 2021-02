Veroli, chiusura scuole sospese tutte le lezione al Liceo Sulpicio.

Senso di responsabilità da parte della dirigenza scolastica che ha saputo adottare un provvedimento efficace al fine di tutelare la sicurezza di tutte le famiglie di Veroli e dei comuni limitrofi.

Fino al prossimo 6 marzo gli studenti non dovranno recarsi a Veroli onde evitare eventuali contagi. Solo didattica a distanza.

“Considerate le numerose richieste pervenute dalle famiglie, a seguito anche di alcuni casi di positività tra gli studenti e/o i loro familiari – ha affermato il dirigente scolastico Salvatore Cuccurullo – preso atto che tutti gli studenti di Torrice sono stati posti in DAD e che diversi altri studenti di svariate classi sono stati posti in DAD per i motivi previsti dalle norme, considerato ancora che molti studenti non stanno frequentando per il timore di contagi, sentita per le vie informali la Asl di Frosinone servizio SPS (che concorda), sentito il presidente del consiglio di istituto, al fine di non far perdere giorni di scuola all’utenza studentesca che se non frequentante al di là dei casi previsti sarebbe considerata assente con pregiudizio del monte ore annuale previsto, si dispone l’adozione della didattica a distanza per tutto l’Istituto a partire da venerdì 26 febbraio 2021 e fino a sabato 6 marzo 2021 incluso. Si pregano i signori genitori di segnalare tempestivamente casi di positività che dovessero insorgere anche durante la DAD”.

Redazione Veroli