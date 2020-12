Il Partito democratico di Veroli ha consegnato in queste ore 2 quintali di pasta, 200 litri di latte, 200 chili di farina, panettoni e marmellate ai bisognosi. Tra i promotori della raccolta l’esponente del PD, Luigia Iannarilli che ha ottenuto questo importante risultato con il circolo locale e con il presidente del consiglio regionale, Mauro Buschini.

“L’iniziativa benefica del PD Veroli intende sostenere le famiglie in difficoltà – ha affermato Luigia Iannarilli – Per il nostro circolo Natale significa solidarietà. Ringrazio i cittadini che hanno partecipato. La raccolta non è conclusa pertanto chiunque volesse potrà contribuire contattando il numero 3515532628”.

Redazione Veroli