Veroli, concerto di fine anno finanziato dal Comune ma senza manifesti e senza locandine

di Giorgio Mauti*

Il 29 dicembre scorso si è tenuto nell’Abbazia di Casamari il tradizionale concerto di fine anno, giunto alla trentesima edizione. In programma il celebre Requiem in Re Minore K626 di W.A. Mozart. Bene, anzi male! Nel centro di Veroli infatti non si sono visti manifesti o locandine per pubblicizzare l’evento. Come ho potuto personalmente constatare neppure negli uffici della Pro Loco non c’era nulla che annunciasse il concerto. Anche la ragazza alla quale mi sono rivolto non era al corrente della imminente manifestazione musicale. Evidentemente si è pensato che i Cittadini di Veroli non fossero affatto interessati. Certamente lo hanno pensato il sindaco e i consiglieri sempre pronti a parlare di cultura. I verolani non meritano di essere trattati in questo modo. E ciò provoca irritazione se si pensa che il Comune di Veroli per tale manifestazione ha stanziato quale contributo a favore della Congregazione Cistercense di Casamari la ragguardevole somma di 3.500,00 euro. (Determinazione n° 1151 del Registro Generale del 16 Dicembre 2022).

*Già docente Scuola media “G. Mazzini” di Veroli