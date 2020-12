Veroli come Salerno, giochi di luce in piazza Mazzoli. Le luci d’artista accentuano il patrimonio artistico del centro storico. Iniziativa dell’amministrazione comunale, in particolare della delegata alla cultura Francesca Cerquozzi. Fiocchi di neve, stelle e Babbo Natale proiettati sul palazzo del Comune. Luminarie per adulti e piccini che renderanno meno tormentata questa pandemia.

Redazione Digital