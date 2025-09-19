Veroli, città sicura i vigili allungano il servizio serale nel weekend

Una dimensione cittadina che guarda alla sicurezza: sono queste le finalità generali che si

propone il progetto “Veroli Città sicura” che ha già interessato il Comune per tre mesi, da

marzo a maggio e che sarà nuovamente attivo a partire già da settembre.

“Abbiamo deciso – ha affermato il sindaco Germano Caperna – di rendere le attività del Comando

di Polizia Locale ancora più efficaci ed efficienti introducendo un’ulteriore fascia di servizio

serale degli agenti per i giorni di venerdì e sabato, dalle 20 alle 22. Una sperimentazione,

validata in primavera, che segue la scia e si allaccia alla modulazione su tre turni adottata in

estate, periodo nel quale si rende necessario un maggiore livelli di attenzione specie nel

Centro storico per i tanti eventi e appuntamenti. L’attività di sorveglianza sarà estesa in

maniera dinamica a tutto il territorio: un monitoraggio attento che ci permetterà, specie nelle

ore serali del weekend, di vigilare con forze congrue.

Ringrazio tutto il Comando di Polizia Locale, a partire dal comandante Massimo Belli agli

agenti che si sono resi disponibili per dare, a questo progetto, le giuste basi per proseguire

oltre a tutte le forze dell’ordine che, con professionalità e dedizione, operano sul nostro

territorio”. A porre l’accento sull’importanza di “Veroli Città sicura”, anche il comandante Massimo Belli: “La vigilanza dinamica automontata è una testimonianza concreta della vicinanza della

Polizia Locale di Veroli alla cittadinanza soprattutto durante le ore serali per sviluppare

un’azione di prevenzione nell’ottica della sicurezza nel Centro storico come nelle frazioni con

la presenza concreta degli agenti della Polizia Municipale sul territorio durante i fine

settimana”.

