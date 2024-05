Veroli, città dell’olio “Paese agricolo posti di lavoro per i giovani e prodotto certificato”

“La vocazione del comune di Veroli è agricola – ha affermato Elisabetta Fiorini, dottoressa in Agraria candidata al consiglio comunale e a sostegno della candidatura a sindaco di Cristiano Papetti – Occorre valorizzare le eccellenze del territorio che ha una estensione di 120 km quadrati. Di questi 120 km quadrati il 38% è coperto da aziende agricole che sono circa 1000. Questi numeri rappresentano l’economia del paese e pochi li conoscono. Nessuno ha adottato provvedimenti per promuovere queste attività. Una fetta rilevante del tutto ignorata”. Fiorini, che ha collaborato con il Dipartimento di Economia agraria dell’Università di Viterbo, ha compiuto una dettagliata analisi. “Il territorio verolano conta 800 ettari di oliveti. Molti di questi sono abbandonati. Necessario creare un consorzio o una cooperativa per la certificazione della filiera e per ottenere un marchio di qualità alimentare. I giovani lavorerebbero in loco per recuperare i terreni abbandonati e non sarebbero obbligati a trasferirsi altrove e il prodotto sarebbe tipico. Veroli avrebbe il suo marchio, avrebbe dei risulti in termini occupazionali e di immagine, avrebbe la sua ricchezza. La produzione d’olio non sarebbe lasciata all’improvvisazione o all’iniziativa dei singoli ma sarebbe organizzata e programmata”.

