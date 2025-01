Veroli, cinema aperto tutte le domeniche ingresso gratuito

“Dopo il successo delle aperture durante Christmas in Wonderland, il Cinema Trulli continuerà ad ospitare Domeniche al Cinema. In programma proiezioni pensate per coinvolgere sia piccoli che grandi. Un’occasione per immergersi nei film d’animazione, nei grandi classici, nelle commedie all’italiana e non solo. Due i film per ogni domenica: il 1º spettacolo alle 16 e il 2º alle 18. Ricordiamo l’ingresso gratuito. Per ulteriori info contattare la Pro Loco 0775 23 89 29 – info@prolocoveroli.it Vieni a vivere l’emozione del grande schermo nella cornice di Veroli”. Lo comunica l’amministrazione di Veroli.

Redazione Digital