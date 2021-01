di Giorgio Mauti

Abbiamo appreso questa mattina la triste notizia della scomparsa del Dott. Antonio Patrizi, per tutti gli amici “Cicci”.

Per chi lo ha conosciuto fin dall’infanzia significa la perdita di un amico, direi di un fratello, di un professionista stimato e preparato che non ha mai cessato di “studiare” fino all’ultimo, di un medico che sentiva la professione come missione e disponibile sempre verso chiunque avesse bisogno dei suoi preziosi consigli.

Ricordo il suo entusiasmo in questi ultimi anni nel contribuire all’organizzazione a Veroli dei convegni di Urologia in memoria dell’altro amico dott. Tarcisio Paniccia.

Per tutti era un punto di riferimento che ci mancherà e non si possono dimenticare i momenti lieti trascorsi insieme nell’arco di una vita.

Penso a lui come compagno di scuola al Ginnasio “Franchi” di Veroli, alla preparazione della “Pantasema” nei locali del suo montano a San Martino, ai giorni trascorsi al mare da ragazzini insieme alla madre Costanza e all’amata zia “Mena”, alle gite in montagna in Val Pusteria e nel Cadore dove tra l’altro prestò servizio come Aiuto anestesista presso l’Ospedale di Auronzo.

Come non ricordare le riunioni conviviali e la partecipazione ai momenti più felici della sua vita,il suo matrimonio e la nascita degli adorati figli.

A Loredana, a Carlo e Lorenzo vanno le più sentite condoglianze. Ciao “Cicci”.

Il tuo amico Giorgio