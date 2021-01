“Caro Antonio, sei stato un amico speciale. Le persone come te non si dimenticano ma si ricordano tutti i giorni perché sono quelle a rendere bella l’amicizia. Rimarrai per sempre nel mio cuore e nei miei pensieri. Ciao caro amico mio”. Bruno Fiorini

“Con profondo dolore ho appreso la triste notizia della scomparsa del caro dottore ‘Cicci’. Persona preparata e perbene dedito al lavoro con dedizione e passione, di idee opposte alle mie ma appassionato e innamorato, come me di Veroli. Con lui il paese perde una persona perbene e preparata. Tutte le mie condoglianze alla famiglia tutta”. Cesare Novelli