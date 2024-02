Veroli, chiusura consorzio del pane niente promozione dei nostri prodotti nel mondo

di Cesare Novelli

Amare notizie della mia Veroli. Tra tutte mi ha provocato dispiacere e delusione lo scioglimento del consorzio della valorizzazione del buon pane di Veroli, da parte del Comune.

Circa tre anni fa infatti veniva cancellato il consorzio che avrebbe potuto promuovere la città e i suoi prodotti, pane e ciambelle, nel mondo. Niente è stato fatto in tutto questo tempo per rilanciare il consorzio con altri panificatori. Questo fallimento si aggiunge a tanti altri che dimostrano ogni volta che questa amministrazione, invece di prendere iniziative per migliorare un paese che peggiora, è diventata solamente un becchino che subisce una realtà, creata da anni senza fare nulla per investire. Triste situazione destinata a peggiorare sempre più in modo irreversibile, aggravando addirittura l’esistente e facendo regredire la nostra povera cittadina ad un deserto. Veroli oggi non è all’altezza degli altri comuni di pari importanza della nostra Provincia nella quale, ormai da tempo, non ha più un ruolo fondamentale. Spero che qualcuno possa rilanciare l’immagine di Veroli.