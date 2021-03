“Non si tratta d’improvvisarsi virologi e neppure di sostituirsi alle varie autorità preposte, ma giova proporre riflessioni di buon senso – hanno affermato Marco Bussagli e Cristiano Papetti, consiglieri comunali Fratelli d’Italia – Quanto potrà incidere sulla crescita del PIL l’apertura delle scuole nel Lazio per i due giorni prima delle ‘vacanze’ (mai termine è stato più inadeguato in questo anno di sofferenza) Pasquali? Nulla! Quanto, invece, potrà incidere sulla diffusione del virus? Forse parecchio. Veroli ha più della metà dei positivi di Perugia e, sabato, nella provincia di Frosinone, su 1.800 tamponi si sono rilevati 140 contagi, cioè circa il 10%”.

“Se poi si pensa che, per prendere coraggio, quei tamponi annoverano anche i non molecolari che sono meno affidabili, la percentuale dovrebbe essere assai più alta – hanno aggiunto i consiglieri di Fratelli d’Italia – Si sa che il Covid risulta letale per il 2% dei contagiati. Questo vuol dire che 3 persone, di quelle 140, andranno incontro a complicanze severe. Conosciamo la situazione del territorio e mettiamo in guardia sulla inutilità di questo rischio. A Veroli i contagiati sono circa 300 e le terapie intensive del fragile sistema sanitario della provincia sono quasi al collasso. Il Covid non è né di destra né di sinistra, è un nemico che non siamo ancora in grado di rintuzzare. Sospendiamo almeno le lezioni di martedì e mercoledì. La Pasqua sarà più serena”.

Redazione Digital