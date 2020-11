Chiude la premiata pizzeria Ortieri. Riferimento per gran parte della provincia di Frosinone che negli ultimi quaranta anni ha avuto il piacere di mangiare la pizza di Antonio e Luisa.

All’origine in largo Arnara, poi a San Martino e gli studenti dell’ex Liceo Sulpicio seduti sul muretto ne sanno qualcosa, ancora Giglio di Veroli infine viale XXVIII Ottobre.

Antonio impastava, preparava, infornava e sfornava con evidente abilità, Luisa serviva le specialità di Antonio con impareggiabile gentilezza. Semplicemente pomodoro e mozzarella oppure patate, zucchine, peperoni, funghi, salsiccia. Davanti al bancone il tempo sembrava essersi fermato, i sapori quelli di una volta. Il cavallo di battaglia della pizzeria Ortieri era il calzone. La ricetta resta segreta. Tutti ingredienti genuini ma uno aveva qualcosa di “magico”.

Per motivi personali oggi i titolari hanno deciso di chiudere. Veroli è da troppo tempo in affanno per questo si spera che qualcuno possa rilevare la pizzeria evitando di perdere l’ennesima attività commerciale. Al di là di tutto però sarà difficile superare Antonio. Per info contattare il numero 3356881031.

Redazione Veroli