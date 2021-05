Chiude anche la Pizzeria di Ivano. Il titolare ha deciso di abbassare la saracinesca e di trasferirsi altrove.

Corso Beata Fortunata Viti perde un’altra attività commerciale.

“Ringrazio la mia famiglia, i miei amici, i clienti affezionati e comprensivi, il mio instancabile staff, il luogo e la persona che mi ha dato possibilità di crescere nel lavoro che amo – ha affermato Ivano Stirpe – Saremo chiusi per alcuni giorni per riaprire con lo stesso amore e stessa passione in una nuova location”.

Poco o niente è rimasto lungo la via che collega largo Arenara alla piazza principale del paese.

Non è questione di coronavirus, la crisi a Veroli è iniziata da tempo. La città paga lo spopolamento e l’assenza di provvedimenti finalizzati a far tornare a vivere la gente nel centro che si estende da San Leucio a Santa Croce, da San Giuseppe a San Martino e che oggi è quasi del tutto disabitato.

Il locale di Ivano, soprattutto nei mesi di lockdown, è stato riferimento di molti cittadini della provincia di Frosinone che non potendo uscire hanno scelto la qualità e il servizio di Pizzeria del centro. Nei prossimi giorni dettagli sulla nuova avventura. Auguri dalla redazione di Area C quotidiano.

Redazione Digital