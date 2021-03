Veroli, che coraggio Sora Locì apre un nuovo locale c’è bisogno di tanti Fiorini.

La trattoria di Carlo Fiorini inaugura alle 12 Bottega Bona Vergli, in via V. Ellena, 4. All’interno numerosi prodotti tipici che i clienti potranno acquistare e consumare nelle proprie abitazioni. Specialità del territorio accuratamente scelte dallo chef Fiorini che conclusi gli studi presso l’Istituto alberghiero di Fiuggi ha maturato considerevole esperienza nel settore della ristorazione. Negli anni il suo locale sito in piazza Palestrina ha richiamato l’attenzione di molti forestieri, così Fiorini ha deciso di aprire un altro punto vendita.

Ecco il coraggio. L’emergenza sanitaria passerà ma le condizioni in cui versa il centro storico di Veroli restano, almeno per ora. A Sora Locì andrebbe conferita una medaglia, andrebbe assegnato un premio mensile per il solo fatto di tenere in piedi una attività commerciale e di iniziarne una nuova.

Lo stesso premio mensile andrebbe elargito agli ultimi dei mohicani rimasti in piazza che ogni giorno, già prima del coronavirus, facevano i conti con una crisi che da tempo colpisce anche altri paesi ma che a Veroli ha proporzioni madornali. Vedi i fantasmi di corso Beata Fortunata Viti, di via Gracilia, di viale XXVIII Ottobre e della stessa piazza.

Perciò vista la penuria di materia grigia in regia, Veroli ha bisogno di tanti Fiorini. Auguri e complimenti al caro Sora Locì.

Redazione Veroli