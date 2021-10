La mappa del centro di Veroli, sita in piazzale Vittorio Veneto, è tutta ingiallita. In queste ultime ore una coppia di visitatori ha espresso disappunto.

“Siamo di Viterbo e abbiamo trascorso una giornata a Veroli – hanno affermato – Degli amici che hanno studiato dalle nostre parti più volte hanno promosso il vostro territorio. Posto splendido, pieno di bellezze artistiche e soprattutto di piatti tipici. Purtroppo abbiamo riscontrato un po’ di degrado e di abbandono in alcuni angoli del centro. Come pure all’ingresso del paese, i cartelloni che dovrebbero promuovere la città infatti sono illeggibili, non si capisce niente”.

Redazione Digital