E’ Carlo Montoni il primo diplomato del Liceo Sulpicio di Veroli.

“L’orale è andato bene – ha affermato Carlo, 5L – Credevo peggio ma appena seduto ho iniziato a parlare seguendo la scaletta degli argomenti. Tutti con la mascherina, pellicola sulla tastiera e sul monitor del pc, plexiglass tra i candidati e la commissione, igienizzazione della mani prima di entrare in aula. Sicuramente una esperienza diversa in tutti i sensi, ora finalmente relax. Tra qualche mese mi iscriverò alla facoltà di Ingegneria civile e dovrò sostenere altri esami ma questo non si dimentica”. Auguri e complimenti.

Redazione Digital