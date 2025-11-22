Veroli, cambiano i giorni della raccolta differenziata ecco il nuovo calendario

Sul sito ufficiale del Comune di Veroli si può leggere che il calendario della raccolta differenziata dei rifiuti dal 1° dicembre subirà delle modifiche. Secondo l’Ente “la nuova programmazione è stata definita per ottimizzare l’organizzazione del conferimento dei materiali e per continuare a migliorare la qualità della raccolta differenziata-un risultato raggiunto negli ultimi anni grazie all’impegno costante dell’intera comunità”. Non so quale significato gli amministratori del Comune di Veroli attribuiscano ai concetti di ottimizzazione e miglioramento. Attualmente, per quanto concerne le utenze domestiche, i giorni per il ritiro dell’umido di origine organica sono 3: lunedì, mercoledì, sabato.

Dal 1° Dicembre saranno 2: lunedì e venerdì. Anche i rifiuti non riciclabili (rifiuto secco) che attualmente vengono ritirati in 2 giorni, il martedì ed il venerdì,sempre a partire dal 1° dicembre verranno ritirati solo una volta a settimana, il martedì. Ovviamente ciò non può non causare disagio soprattutto nelle case dove sono presenti persone anziane e bambini. Ma anche animali domestici. Altro che ottimizzazione! Direi peggioramento. Intanto la TARI è aumentata. Inoltre qualche giorno fa sono stati pubblicati da ARPA Lazio i dati relativi al 2024 per quanto concerne la raccolta differenziata.

Veroli ha raggiunto lo scorso anno solo il 52,8%. L’obiettivo normativo è del 65%! Nel 2022 il dato riguardante Veroli era del 55,8%. Nel 2023 il dato riguardante sempre Veroli era del 54,2%.

di Giorgio Mauti