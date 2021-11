Cambia la viabilità e i residenti della zona dovranno girare a Le Prata per raggiungere il centro del paese. Strada bloccata nei pressi di Casalotto, Basciano fino ad Alatri. Autorizzato il rally dei due comuni che coinvolge la città dei ciclopi e Veroli.

“Bloccare una strada provinciale nel 2021 per un rally è inaccettabile – hanno affermato alcuni residenti della Peticosa – Gente che crede di gareggiare al Nürburgring obbliga noi abitanti a non poter uscire. E’ un disagio per chi abita in questa zona. Senza contare di dover sentire tutto il giorno il rumore di queste vetture modificate. Perché la prossima volta non lo fanno a Colleberardi?”.

