«Gualtiero Marchesi era un grande. Il Maestro della cucina italiana. Sono stato con lui sei mesi al ristorante L’Albereta a Erbusco (BS) e due anni al ristorante Il Marchesino-Al Teatro alla Scala. Un periodo di formazione importante in cui ho potuto maturare esperienza con il migliore del settore che non voleva essere chiamato chef ma cuoco. Devo a lui gran parte della mia professionalità». Queste le parole dello chef Mario Quattrociocchi, titolare di Domus Hernica, intervistato dalla direttrice di Area C quotidiano.

Come ha affrontato Domus Hernica la seconda ondata?

«Aperti a pranzo essendo il Lazio regione gialla. Sin dai primi giorni abbiamo deciso implementare il servizio delivery anche in vista di Natale. La consegna gratuita a domicilio si è rivelata utile e tuttora viene scelta da molti clienti».

In che modo avete organizzato l’attività?

«Pieno rispetto delle disposizioni governative e delle ordinanze regionali. La sicurezza dei nostri clienti al primo posto. Totale sanificazione degli ambienti, mascherine, guanti, igienizzanti nei locali, distanze di sicurezza».

Visto il periodo ha lanciato qualche iniziativa particolare?

«Abbiamo voluto assicurare la stessa qualità di prima considerando però le difficoltà delle famiglie realizzando menu carne, pesce e bambini contro la crisi. Anche i nostri box regalo e panini gourmet confermano questa modalità».

Durante le festività natalizie i clienti potranno acquistare i cesti Domus Hernica?

«Esattamente. Preparati da noi contengono panettoni artigianali di ogni tipo, ciambelline ciociare al vino, amaretti, confetture e prosecco DOC».

Quanto ha perso il vostro settore e quanto potrà recuperare?

«Perso circa l’80%. Il prossimo anno però potremmo recuperare diversi eventi. Difficile raddoppiare il fatturato ma resta prioritario».

Già da qualche anno gestisce l’Hotel Relais Filonardi, settore in ginocchio?

«Ancor più della ristorazione. Sicuramente la stagione alberghiera è saltata e questo necessita di accurata analisi».