Veroli, boom di turisti da ogni parte d’Italia “La perla della Ciociaria”. Nelle ultime settimane gente proveniente da ogni parte d’Italia, dalle Marche, dalla Toscana, dalla Basilicata. Singoli forestieri o gruppi organizzati alla ricerca delle bellezze che caratterizzano il centro storico e le sue frazioni.

“La perla della Ciociaria – hanno affermato alcuni visitatori di Urbino – Splendido centro storico”. “Non eravamo stati a Veroli – hanno aggiunto dei giovani di Volterra – Abbiamo trovato tanta arte, tanta storia e tante specialità culinarie”. “Abbiamo scoperto Veroli durante i Fasti – hanno aggiunto dei turisti di Matera – Siamo tornati in occasione dei festeggiamenti della Santa patrona e l’abbiamo trovata ancora più ospitale”.

Redazione Digital