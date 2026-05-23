Veroli, boom di turisti da ogni parte d’Italia “La perla della Ciociaria”
Veroli, boom di turisti da ogni parte d’Italia “La perla della Ciociaria”. Nelle ultime settimane gente proveniente da ogni parte d’Italia, dalle Marche, dalla Toscana, dalla Basilicata. Singoli forestieri o gruppi organizzati alla ricerca delle bellezze che caratterizzano il centro storico e le sue frazioni.
“La perla della Ciociaria – hanno affermato alcuni visitatori di Urbino – Splendido centro storico”. “Non eravamo stati a Veroli – hanno aggiunto dei giovani di Volterra – Abbiamo trovato tanta arte, tanta storia e tante specialità culinarie”. “Abbiamo scoperto Veroli durante i Fasti – hanno aggiunto dei turisti di Matera – Siamo tornati in occasione dei festeggiamenti della Santa patrona e l’abbiamo trovata ancora più ospitale”.
Redazione Digital