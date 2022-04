Veroli, boom di iscrizioni Open day prima squadra di rugby.

Il rugby per i bambini di Veroli resiste al Covid e si rafforza. Divertimento e giochi sono la cornice per trasmettere ai bambini i valori del rugby: rispetto, impegno, lealtà, amicizia, umiltà, sportività. Con i coach specializzati in gentilezza, Veroli Angels Rugby vuole essere la proposta di sport e divertimento all’aria aperta, per tutti. Il movimento, la creatività, il gioco sono le nostre armi, affilatissime, per combattere la solitudine, la chiusura e la tristezza di questo periodo.

Questo pomeriggio alle 16 Open day rugby al Bar Zeppieri località Giglio di Veroli. Per informazioni contattare il numero 3476514791.