Veroli, bollicine in piazza oltre 100 spumanti ecco tutto il programma

“Per la sesta edizione, l’effervescenza di Bollicine in Veroli torna ad allietare la nostra Città – hanno affermato gli organizzatori – Dalle 18 alle 24 del 7 settembre, il centro storico si tramuterà in un cantina a cielo aperto, un elegante teatro del gusto e dell’eccellenza grazie al prezioso lavoro della Pro Loco di Veroli e della Fondazione Italiana Sommelier. Le cinque aree degustazione saranno affidate ad esperti sommelier che sapranno accompagnare i partecipanti in un interessante percorso tra oltre 100 spumanti da assaporare.

Un evento che punta a far scoprire e promuovere l’incredibile mondo dell’enologia italiana, con banchi assaggio curati da aziende di alto profilo. Le bollicine saranno in ottima compagnia: nel centro storico troverete spazi dedicati al food con sfiziose proposte gastronomiche, dal salato al dolce, dal locale al gourmet.

Per questa edizione, la Fondazione Italiana Sommelier ha scelto di aggiungere una nota “rosa” promuovendo, su prenotazione, una speciale degustazione itinerante guidata e accompagnata dagli Spumanti Rosè. Sul sito www.bollicineinveroli.it potrete trovare tutti i dettagli dell’evento, con l’elenco delle aziende partecipanti e le modalità di prenotazione. Il ticket di ingresso potrà essere acquistato in prevendita oppure in loco. Il prezzo del carnet è di 25 euro e comprende 12 assaggi con calice in vetro. Vi aspettiamo a Veroli per una serata alla scoperta della qualità del Made in Italy in versione “spumeggiante”.

Redazione Digital