Veroli, bollicine in piazza oltre 100 spumanti ecco tutto il programma

“Nella splendida cornice del centro storico di Veroli (FR), dalle 18 alle 24, passeremo una divertente serata all’insegna della qualità made in Italy degustando più di 100 Spumanti diversi. Anche questa settima edizione di “Bollicine in Veroli” è stata organizzata dal Comune di Veroli, dalla Pro Loco di Veroli e dalla Fondazione Italiana Sommelier e con il patrocinio della Regione Lazio, con l’intento di promuovere e divulgare la conoscenza di una parte importante dell’enologia italiana, lo spumante appunto, oltre che per valorizzare la bellezza di uno dei più importanti centri storici della Ciociaria.

Il palcoscenico sarà sempre il centro storico di Veroli, antica città ernica, con cinque isole naturali dove verranno allestiti i banchi di assaggio: Chiostro di Sant’Agostino, Piazza Duomo, Chiostro Santa Salome, Terrazza del Vescovado, Piazza Palestrina.

In ogni area saranno predisposte delle oasi che accoglieranno le aziende vitivinicole presiedute dai nostri preparatissimi sommelier. Accanto ai banchi d’assaggio dei vini verranno predisposte delle aree per il food con diverse proposte gourmet. Avremo, come ogni anno, le proposte gourmet dell’ Hostaria La Ramoraccia, la simpatica Alicetta targata Osteria Santa Lucia che porta ovunque il sapore del mare, le mozzarelle di bufala di Amaseno della Fattoria di Nonna Pitta preparate al momento, la vasta gamma di prodotti proposti da Enogourmet, i gustosi panini firmati La’Prosciutteria, i salumi artigianali di Sella Symposium Arpinum, della Macelleria Cironi, i taglieri di Delizia Iberica con un cortador di jamón d’eccezione. Avremo anche delle aree dedicate ai dolci di Essenziale – Alta Pasticceria e della Gelateria Macioce …non mancheranno inoltre altre gustose proposte. Ad allietare la serata ci sarà tanta buona musica dal vivo. Il Comune di Veroli, la Provincia di Frosinone, la Camera di Commercio e la Regione Lazio patrocineranno l’evento. Questa edizione di Bollicine in Veroli è dedicata a Giorgio, una persona speciale che ha partecipato all’ideazione di questo evento e che manca molto a tutti noi. Sarà un percorso straordinario attraverso i profumi e i sapori di vini davvero unici per la loro autenticità che rappresentano nel mondo un’eccellenza italiana all’estero di cui andare tutti orgogliosi.Prenotazione obbligatoria con pre-vendita per le degustazioni e per il ticket d’ingresso.

Info e prenotazioni Cell. 349 2226991 Mail: fondazionesommelier.frosinone@gmail.com”.

Redazione Digital