Veroli, bollicine in piazza degustazioni e street food ecco tutto il programma

Questa sera il centro storico si tramuterà in un elegante teatro del gusto e dell’eccellenza grazie al prezioso lavoro della Pro Loco di Veroli e della Fondazione Italiana Sommelier, con il patrocinio della Provincia di Frosinone. Le cinque aree degustazione allestite tra il Chiostro di Sant’Agostino, Piazza Duomo, il Chiostro dei Canonici, la Terrazza del Vescovado e Piazza Palestrina saranno affidate ad esperti sommelier che sapranno accompagnare i partecipanti in un interessante percorso tra oltre 100 spumanti da assaporare. Un evento che punta a far scoprire e promuovere l’incredibile mondo dell’enologia italiana, con banchi d’assaggio curati da aziende di alto profilo.

Le bollicine saranno in ottima compagnia: nel centro storico ci saranno spazi dedicati al food con sfiziose proposte gastronomiche, dal salato al dolce, dal locale al gourmet oltre ad un

gradevole accompagnamento musicale.

Redazione Digital