Veroli, bentornato “Caffè Arci” tradizione e innovazione nel cuore del paese

Lo storico locale torna ad accogliere cittadini e visitatori, confermandosi luogo di incontro, cultura e socialità. La riapertura di un Caffè storico è un momento che unisce tradizione e innovazione. Dopo un attento intervento di restauro e valorizzazione, il “Caffè Arci”, punto di riferimento per diverse generazioni, intere famiglie e innumerevoli studenti, questo pomeriggio riaprirà le porte al pubblico, garantendo alla comunità uno dei luoghi simbolo della vita sociale cittadina e del rione San Martino, fulcro del centro storico. Quasi cento anni di storia, “Caffè Arci” da sempre luogo di aggregazione, dialogo e convivialità; oggi, nel rispetto della sua identità, il locale si mostra rinnovato negli spazi e nei servizi, mantenendo intatto il fascino che lo ha reso una eccellenza nel setttore.

“La riapertura del “Caffè Arci” rappresenta molto più di un’iniziativa imprenditoriale – si legge in una nota di “Caffè Arci” – E’ un recupero di memoria, cultura e relazioni umane che appartengono al patrimonio della nostra comunità e agli studenti di Veroli. Il progetto di rilancio ha voluto preservare gli elementi architettonici del locale, integrandoli con soluzioni moderne e sostenibili. L’offerta comprenderà caffè, gelati, colazioni, aperitivi, prodotti artigianali, eventi, rinfreschi, tipicità del territorio, con particolare attenzione alla qualità delle materie prime. Personale competente e qualificato si prenderà cura del cliente affinché sia assicurato un livello di ospitalità sempre elevato. Per celebrare la riapertura si terrà una cerimonia inaugurale durante la quale si potranno visitare gli spazi rinnovati e si potranno degustare le nostre specialità. La riapertura del “Caffè Arci” è un concreto segnale di valorizzazione del centro cittadino e di sostegno alle attività che custodiscono la tradizione locale; un progetto che contribuisce a rafforzare il tessuto economico-sociale del territorio e a restituire una prestigiosa pagina di storia alla collettività”.

Redazione Digital

Caffè Arci

viale Pio Bisleti, 2

03029 Veroli (FR)

info@caffearci.it

www.caffearci.it

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