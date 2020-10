Gente ovunque, il casting ha ripopolato Veroli. Purtroppo solo per qualche ora. Circa 500 persone hanno risposto all’annuncio per partecipare a “Din Don-Una parrocchia in due”, di Enzo Salvi e Maurizio Battista. Il provino si terrà anche domani presso la Pro loco.

“Mi sono divertita – ha affermato Francesca, 24 anni, all’uscita dal chiostro di Sant’Agostino – Dopo la presentazione, ho preso il numero e ho aspettato. Mi piacerebbe fare un’esperienza cinematografica ma non è facile. Eravamo tantissimi, anche domani saranno più di 200”.

Redazione Veroli