Bagno di folla in occasione della prima serata del Festival della filosofia. Ospite Erri De Luca.

“Il Festival della filosofia di Veroli ha aperto la sua seconda edizione con un tema centrale come la bellezza – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Ieri sera Erri De Luca, seguiranno altri ospiti di calibro internazionale ma il vero protagonista è stata la partecipazione. Straordinaria, inattesa, entusiasta, come testimoniano le tante domande rivolte dal pubblico. In Regione Lazio ci abbiamo creduto sin dallo scorso anno sostenendo questo progetto che la città di Veroli ha sposato in pieno. Grazie a Simone Cretaro e Francesca Cerquozzi, per la loro determinazione, per aver insieme fortemente voluto questa seconda edizione insieme a tutta la maggioranza. Grazie a Fabrizio Vona , direttore artistico, alla ProLoco, ai tecnici comunali. Una bellissima serata e siamo solo all’inizio”.

Redazione Digital